Аномальные холода придут в европейскую часть России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила об аномальном похолодании в европейской части России.

По словам специалиста, заметное похолодание начнется с пятницы, 5 февраля. Так, ночью в столичном регионе ожидается температура до –14 градусов, днем столбики термометров будут колебаться в пределах –9… –11 градусов.

При этом регионы южнее Москвы еще и засыплет снегом или зальет дождями, предупредила Паршина. Так, в пятницу сильные снегопады ожидаются в Курской области и на севере Поволжья, дожди со снегом ждут жителей Краснодарского края, Крыма и Волгоградской области, а в Архангельской области ожидается сильный снег.

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