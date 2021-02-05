Спортивные выходные с «Известиями»

Смешанные единоборства. UFC Fight Night 184. Алистар Оверим — Александр Волков

В ночь на воскресенье в рамках турнира UFC Fight Night 184 в штате Невада пройдет 14 боев. В предварительном карде наиболее интересной для зрителей РЕН ТВ будет схватка в легчайшем весе, где россиянин Тимур Валеев сойдется в октагоне с американцем Мартином Дэем. А в основном карде пройдет шесть поединков. Главный из них — противостояние бывшего претендента на чемпионский пояс UFC Алистара Оверима и экс-чемпиона Bellator Александра Волкова. Оба в рейтинге занимают соседние места — 41-летний нидерландец находится на пятой строчке, а 32-летний россиянин — на шестой. Их бой станет одним из главных событий февраля в UFC.

7 февраля, 5:00. Арена UFC APEX (Лас-Вегас, США). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Фигурное катание. Кубок Первого канала

После отмены чемпионата Европы и финала Гран-при одним из главных событий зимы для фигуристов станет специально учрежденный коммерческий турнир. В нем примут участие две команды, руководить которыми в качестве капитанов будут пропускающие сейчас сезон олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова и двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева. Участие в турнире примут спортсмены, занявшие первые шесть мест в последнем чемпионате России в каждой из четырех дисциплин, а также действующие чемпионы Европы и мира. Правда, есть и потери — незадолго до соревнования с Кубка Первого канала снялась прошлогодняя победительница континентального первенства Алена Косторная. Остальные звезды отечественного фигурного катания в строю.

5 февраля, прыжковый турнир. 6 февраля, 17:45, короткие программы. 7 февраля, 17:20, произвольные программы. Арена «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на Первом канале

Фото: Getty Images/TPN

Теннис. Кубок ATP. Полуфиналы. Россия — Сербия/Германия, Италия — Франция/Австралия. Финал.

Наша сборная усилиями Даниила Медведева и Андрея Рублева досрочно смогла выйти из группы, победив Аргентину и Японию. Волей календаря российские теннисисты получили несколько дней отдыха, тогда как разыгрывавшие право сыграть с Россией Сербия и Германия играли между собой в ночь на пятницу по Москве, за сутки до полуфинала. Это делает нашу сборную фаворитом предстоящего противостояния. Впрочем, россияне изначально считались одними из главных претендентов на трофей, так как являются единственной командой на турнире с двумя игроками из топ-10 рейтинга ATP. Медведев занимает в нем четвертое место, а Рублев — восьмое. В случае победы над Сербией или Германией Россия сыграет решающую встречу с победителем другого полуфинала, где Италия сойдется с Францией или Австралией.

6 февраля, 9:30, полуфиналы. 7 февраля, 9:30, финал. «Арена Рода Лэйвера» (Мельбурн, Австралия). Прямая трансляция на «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Металлург» — «Ак Барс», «Северсталь»–«Спартак»

До конца регулярного чемпионата КХЛ чуть больше трех недель, а с учетом скорой недельной паузы на Евротур командам и вовсе осталось играть всего ничего. У многих из них впереди по семь-восемь матчей. Больше половины клубов уже обеспечили себе участие в плей-офф. Но интриги остаются.

На Востоке два самых титулованных клуба в истории российского хоккея — магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс» — идут вверху таблицы. Команда из Татарстана лидирует и в конференции, и во всем регулярном чемпионате. В случае победы над «Магниткой» подопечные Дмитрия Квартальнова обеспечат себе минимум второе место на Востоке. Но уральский коллектив после Нового года набрал ход, выиграв в основное время восемь последних встреч. И команда Ильи Воробьева сделает всё, чтобы удержать третье место на Востоке. Что касается Западной конференции, то там идет усиленная борьба за попадание в плей-офф. Замыкают первую восьмерку череповецкая «Северсталь» и московский «Спартак», которым предстоит очная встреча. В случае победы череповчане почти обеспечат себе место в Кубке Гагарина. Красно-белым же ни в коем случае нельзя допускать осечки, так как в спину им дышит основной конкурент — подольский «Витязь».

5 февраля: 17:00, «Арена Металлург» (Магнитогорск); 19:30, «Ледовый дворец» (Череповец). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Бобслей. Двойки. Чемпионат мира

На этой и следующей неделе в немецком Альтенберге пройдет чемпионат мира по бобслею и скелетону. Прошлогоднее первенство планеты обернулось для России неудачей — ни одной медали. Теперь отечественные спортсмены постараются исправить ситуацию. Уже в ближайшие выходные в дело вступят двойки среди бобслеистов. Наибольшие ожидания у женщин от пары во главе с пилотом Надеждой Сергеевой, на прошлом ЧМ ставшей шестой. А среди мужчин надежды россиян связаны с пилотом Ростиславом Гайтюкевичем, который на последнем этапе Кубка мира в Инсбруке принес стране первую за долгие годы медаль в двойке на подобном уровне. Экипаж 26-летнего бобслеиста выиграл бронзу.

5 февраля, 12:30, женщины, первая и вторая попытки. 6 февраля: 12:00, мужчины, первая и вторая попытки; 16:30, женщины, третья и четвертая попытки. 7 февраля, 16:30, мужчины, третья и четвертая попытки. Санно-бобслейная трасса Альтенберга (Альтенберг, Германия). Прямые трансляции на «Матч! Планета»

Фото: Global Look Press/Simon Hasteg/Keystone Press Agency

Лыжные гонки. Кубок мира

До конца лыжного сезона осталось полтора месяца, а Александр Большунов почти обеспечил себе вторую подряд победу в Кубке мира. Учитывая огромный отрыв от конкурентов, он решил пропустить два ближайших этапа, чтобы подготовиться к скорому чемпионату мира. Кроме того, снялась с этого соревнования идущая второй в общем зачете у женщин Юлия Ступак. Но и без них российским зрителям будет на кого посмотреть в ближайшие выходные. Так, в шведском Ульрисехамне выступит соотечественник Большунова и его ближайший преследователь Иван Якимушкин, а также Сергей Устюгов и Глеб Ретивых.

6 февраля, 12:20–16:30, спринт. 7 февраля, 12:45–15:15, командный спринт. Прямые трансляции на «Матч ТВ»