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SpaceX вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink

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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в американском штате Флорида с очередной группой интернет-спутников Starlink. Компания SpaceX ведет прямую трансляцию на своей странице в Twitter в четверг, 4 февраля.

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Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 01:19 по времени Восточного побережья США (09:19 мск). Первая ступень именно этой ракеты совершает пятый полет, потом она традиционно сядет на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.

Это девятнадцатая группа Starlink, которую SpaceX выводит на орбиту. В ее составе — 60 аппаратов, общее число запущенных спутников связи уже превышает тысячу.

В настоящее время все 60 аппаратов выводят на орбиту.

SpaceX сообщила 1 февраля, что может запустить ракету Falcon 9 с полностью гражданским экипажем к концу этого года. Это произойдет в рамках программы Inspiration4 — первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту.

Одним из четырех участников полета станет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, имена остальных объявят позже.

Starlink — это спутниковая сеть следующего поколения, которая может обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его целью является обеспечение доступа к высокоскоростному интернету в любой точке планеты.

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