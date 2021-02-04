Эксперты рассказали о новом способе мошенничества с помощью Telegram

Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд предупредил, что в Telegram появился бот, который позволяет подменять номера исходящих вызовов и менять голос.

По словам эксперта, после оплаты бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть. При этом пользователю не нужно выходить из приложения при совершении звонка, что открывает доступ к технологии подмены номера любому желающему.

Так, если другие подобные сервисы требуют установки специальной программы и настройки телефонии по интернет-протоколу, то в Telegram IP-телефония уже встроена, отметил Дрозд.

Заместитель руководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослав Каргалев рассказал, что в том случае, если звонящий через бот укажет в исходящем номере телефон, который есть в контактах абонента, то на вызываемом устройстве высветится записанное имя. Возникает опасность того, что человек может выдать себя за родственника или друга жертвы с целью вымогательства.

Однако чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками безопасности банка и в ходе беседы уговаривают жертву перевести свои деньги на счет мошенников.

Техдиректор Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин считает, что появление простых инструментов для телефонного мошенничества может способствовать его распространению, пишет «Коммерсант» в четверг, 4 февраля.

Накануне сообщалось, что злоумышленники стали использовать вместо привычных каналов (почта, мессенджеры, СМС) альбомы «Google Фото».