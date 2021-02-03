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Более 140 км дорог отремонтируют в Астраханской области в 2021 году

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На территории Астраханской области в этом году намерены отремонтировать более 140 км региональных трасс. Об этом сообщает ГКУ АО «Астраханьавтодор».

По данным управления, в 2021-м планируется завершить ремонт на участках дорог Новоурусовка – Белый Ильмень, Буруну – Басы – Кизляр, Астрахань – Образцово-Травино. Их начали в прошлом году, уточняет «Астрахань-24».

В Лиманском районе региона дорожники приведут в порядок автодорогу Лиман – железнодорожная станция Вензели и Заречное – Камышово. Также покрытие обновят на участке дороги Бузан – Шмагино в Красноярском районе.

Отстающие сейчас подрядчики должны завершить работы на объектах «Астрахань – Три Протока – Началово» и «Енотаевка – Федоровка». Их общая протяженность составит 21,2 км.

Кроме того, в этом году стартует ремонт на подъезде к селу Восточное и на региональной трассе Козлово – Мултаново. Завершение работ запланировано на 2022 год.

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