На российском ТВ впервые выходит новый фэнтезийный сериал «Стража»

Сериал, созданный сэром Терри Пратчеттом, стремительно добрался до российских малых экранов! На телеканале ViP Premiere в феврале по воскресеньям зрители смогут приоткрывать окно в безумный и смешной мир «Стражи». А затем сериал переедет на телеканал ViP Serial.

Остросюжетный сериал, вдохновленный невероятно популярными романами сэра Терри Пратчетта из цикла «Плоский мир» и получивший положительные отзывы критиков, привлечет внимание поклонников фэнтези и научной фантастики, способных оценить захватывающие истории и яркий проработанный мир.

В центре внимания — стражники города Анк-Морпорк, где живут люди, тролли, оборотни, волшебники и прочие, прочие. Жизнь в этом фэнтезийном Вавилоне неспокойная и непростая: убийства и воровство разрешены законом, защищающим гильдии убийц и воров. Стражи порядка между тем не имеют никакого авторитета да и сами давно оставили попытки бороться со злом и преступностью.

«Стража» — захватывающий комедийный сериал, отражающий современные социальные тренды. Это проявляется и в разнообразном касте, и в самих персонажах, которые по-настоящему ломают стереотипы. И этот дерзкий проект наверняка найдет своих поклонников. Ведь за сценарий отвечали матерые профессионалы: Саймон Аллен, Эд Име («Доктор Кто», «Молокососы»), Катрин Тредженна («Доктор Кто», «Торчвуд», «Льюис») и др.

Руководит процессом команда не менее опытных режиссеров: Эмма Салливан («Доктор Кто»), Крэйг Вивейрос («Молодой Морс», «И никого не стало») и Брайан Келли («Аббатство Даунтон», «Торчвуд», «Полдарк», «Чужестранка»).

В ролях: Ричард Дормер («Игра престолов», «Фортитьюд»), Сэмюэл Адевунми («Доктор Кто»), Адам Хагилл («1917»), Лара Росси («Пересекая черту»), Джо Итон-Кент («Не забудьте водителя»), Марама Корлетт («Кровавая езда», «Темные начала») и другие известные актеры.

Премьера состоится на телеканале ViP Premiere 7 февраля в 23:00. Каждое воскресенье будут показываться две серии, после чего сериал выйдет на телеканале ViP Serial целиком — эпизоды будут транслироваться с 1 по 5 марта, а потом их повторят один за другим в уикенд.