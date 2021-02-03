В Петербурге провели операцию с помощью очков дополненной реальности

В Санкт-Петербурге провели операцию с помощью AR-очков. В России устройство дополненной реальности применили впервые. Испытателями стали хирурги Первого государственного медицинского университета имени Павлова, сообщает телеканал «Известия». В ходе операции на шее врачи удаляли кисты. Перед процедурой на основе МРТ и КТ построили голограмму. Затем изображение передали на очки дополненной реальности. Разработчики устройства и врачи позитивно оценили первый опыт. Технология помогает снизить риск получения травмы. Очки и программу разработали в Политехническом университете. Технологией заинтересовались ведущие медцентры России. В ближайшее время планируется проведение операции по удалению опухоли головного мозга.

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