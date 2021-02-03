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Очередное землетрясение магнитудой 2 произошло в Приангарье

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В Иркутске 3 февраля зафиксировано еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 2. Эпицентр располагался в районе озера Хубсугул в Монголии. Всего Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН зарегистрировал семь подземных толков.

Жители Иркутска ощутили несколько землетрясений утром 12 января. Интенсивность первого сейсмособытия составляла в эпицентре 8,7 баллов. Он находился на территории Монголии, в районе озера Хубсугул. Позднее было зафиксировано еще несколько десятков толчков и афтершоков. Представители Института земной коры СО РАН сообщили, что эта серия толчков была спровоцирована землетрясением, произошедшим в сентябре 2020 года, пишет ИА IrkutskMedia.

1 февраля подземный толчок зарегистрировали в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и Бурятии. Землетрясение прoизошло в суббoту, 30 янвaря. Эпицентр находился с северо-восточной стороны острова Ольхон, в самой глубокой точке Байкала с максимальной глубиной 1642 метра. В поселках Хужир и Харанцы на Ольхоне ощущались толчки в три балла.

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