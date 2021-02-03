В водах реки Омь в Омской области выявили превышение марганца

Сотрудники Обь-Иртышского УГМС выявили повышенную концентрацию марганца в водах реки Омь в Омской области, а также очень низкую концентрацию кислорода. Об этом 3 февраля сообщает ИА «Город55» со ссылкой на управление.

Проблемы с качеством воды в реке зафиксированы на территории Калачинского района. Результаты проб, отобранных 1 февраля, показали превышение марганца более чем в 30 раз. Показатель достигал 0,3212 мг/л при норме в 0,01 мг/л в пробах, взятых в 5,9 км ниже Калачинска и в 500 м ниже сброса МУП «Коммунальщик». В 300 м выше города содержание марганца составило 0,3625 мг/л.

На этих же участках обнаружено значительное снижение растворенного кислорода в воде. При норме в 3 мг/л показатель достигает 1,7 мг/л. По словам специалистов, такой уровень может быть опасен для рыб.

По данным ИА «Город55», год назад избыток марганца и недостаток кислорода отмечали в Омске. Тогда в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии опасности и природном происхождении этого химического элемента. Снижение кислорода сотрудники ведомства объяснили слишком толстым слоем льда либо сбросом вредных веществ.