Безопасное развитие цифровых экосистем станет главной темой тренинга Cyber Polygon

Международный онлайн-тренинг Cyber Polygon пройдет 9 июля. В этот раз его главной темой станет безопасное развитие цифровых экосистем, сообщается в пресс-релизе организатора тренинга компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE (входит в экосистему «Сбера»).

«Мы все часть различных экосистем, из которых состоит наш мир. Мы активно внедряем новые технологии и всё больше вкладываемся в их развитие, иногда забывая о правилах поведения в цифровой среде. Это большие риски, ведь от устойчивости различных элементов зависит благополучие всего мирового сообщества. Поэтому мы выбрали безопасность цифровых экосистем в качестве ключевой темы Cyber Polygon 2021», — сказал директор BI.ZONE Дмитрий Самарцев.

Программа Cyber Polygon будет разделена на две части, которые пройдут параллельно. Участники мероприятия посетят онлайн-конференцию, которая рассчитана на широкую аудиторию, и поучаствуют в практическом блоке — он предназначен для специалистов по кибербезопасности.

Во время конференции спикеры обсудят главные риски цифровизации и поделятся практическими решениями безопасного развития цифровых экосистем. В практическом блоке специалисты попробуют отражать таргетированную supply chain атаку (атака на цепочку поставок). Эксперты считают, что атака на цепочки поставок станет главной темой кибербезопасности в 2021 году. Основная цель тренинга — укрепление кибербезопасности на всех уровнях.

«Пример «Сбера» показывает, как за 10 лет традиционный банк может превратиться в высокотехнологичную экосистему с множеством нефинансовых сервисов <…>. Чтобы поддерживать устойчивость огромных цифровых систем, нужно постоянно оценивать риски, следить за изменениями и угрозами кибербезопасности. Именно обмен знаниями способен подтолкнуть развитие отрасли и помочь бизнесу адаптироваться к этим условиям», — объяснил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В этом году участникам станут доступны видеоматериалы. Их подготовят для специалистов по кибербезопасности, которые не смогут посетить практическую часть тренинга. На сайте мероприятия опубликуют записи выступлений экспертов и разборов сценариев тренинга.

«Главная задача тренингов — проверить готовность организаций противостоять угрозам. Сценарии, отработанные на практике, помогут эффективно отреагировать в случае реального киберкризиса. Для повышения устойчивости глобальной системы необходимо, чтобы в таких тренингах участвовали представители как государственного, так и частного сектора», — отметил член правления Всемирного экономического форума (ВЭФ), Chief Business Officer Джереми Юргенс.

Тренинг организован при поддержке Центра кибербезопасности ВЭФа и Интерпола. В 2021 году мероприятие пройдет в третий раз. Тренинг проходит ежегодно.