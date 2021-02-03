В центре Амстердама закроют «квартал красных фонарей»

Власти Амстердама приняли решение о закрытии «квартала красных фонарей» в центре города. Об этом стало известно в среду, 3 февраля.

Уточняется, что квартал не прекратит свое существование, а будет перемещен из района Де Валлен в другое место. Таким образом политики планируют менять туристический имидж Амстердама.

С подобной инициативой выступила мэр Амстердама Фемке Халсема. Идею поддержали и другие партии. Пока остается неизвестным место, куда будет перемещен «квартал красных фонарей».

«Здесь речь идет о перезагрузке Амстердама как города для посетителей. Туристам дают возможность насладиться красотой и свободой города, но не любой ценой, поэтому мы должны решительно вмешаться в этот вопрос», — цитирует члена партии труда Денниса Буткана The Guardian.

СМИ уточняют, что мэр города уже давно обращала внимание на существующую проблему. Фемке Халсема обеспокоена тем, что работающие в квартале женщины стали достопримечательностью, а также вынуждены сталкиваться с унижением и негативом в свой адрес.

Предложение о перемещении «квартала красных фонарей» было озвучено еще в феврале 2019 года. Тогда чиновники планировали разработать такой вариант преобразования района, который не навредил был работающим там женщинам. Однако активисты назвали место «мясным рынком» и предлагали отказаться от квартала совсем.

В марте 2019 года появились сообщения о том, что с января 2020 года «квартал красных фонарей» будет закрыт на несколько месяцев для экскурсионных групп. Подобной мерой власти гора пытались защитить местных жителей, ведь в районе ежедневно собиралось несколько тысяч человек.

С начала 2020 года власти Амстердама также ввели дополнительный туристический налог. За каждую ночь пребывания в столице Нидерландов путешественнику придется заплатить дополнительно €3.