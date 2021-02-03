Центр цифрового образования открылся в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил церемонию открытия нового Центра цифрового образования «IT-Куб», который создан на базе полилингвальной школы № 16 в Уфе.

«Это новый формат ускоренного освоения актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий», — заявил Хабиров.

До конца 2022 года планируется создать ещё восемь «IT-Кубов»: в Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Кумертау, Белорецке и на северо-востоке республики, передает «МедиаКорСеть».

В конце декабря 2020 года в Липецкой области в режиме онлайн состоялось открытие цифровых площадок IT-bit. Этот проект даст возможность школьникам в муниципалитетах заниматься программированием и робототехникой.