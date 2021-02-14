Жди меня: как работают поисковики

Поисковая деятельность, начинавшаяся в 1980-х с одиночек и небольших групп энтузиастов, к сегодняшнему дню превратилась в мощное международное движение. Только в России насчитывается 1,5 тыс. отрядов, силами которых всего за несколько лет были найдены останки десятков тысяч погибших в Великую Отечественную войну советских солдат и офицеров. Как работают поисковики в полевых условиях — в фотогалерее «Известий»