Жди меня: как работают поисковики

Поисковая деятельность, начинавшаяся в 1980-х с одиночек и небольших групп энтузиастов, к сегодняшнему дню превратилась в мощное международное движение. Только в России насчитывается 1,5 тыс. отрядов, силами которых всего за несколько лет были найдены останки десятков тысяч погибших в Великую Отечественную войну советских солдат и офицеров. Как работают поисковики в полевых условиях — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Артур Бондарь
Командиры поисковых отрядов составляют план работы на день в рамках экспедиции в Тверской области
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Фото: Артур Бондарь
Часто поиски приходится вести в труднодоступных местах, например, в лесной чаще, куда надо на себе донести все инструменты и продукты
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Фото: Артур Бондарь
Валерий — один из самых опытных поисковиков. Он вспоминает, как проходили первые поисковые экспедиции, — никакого оборудования и техники не было, останки солдат искали, втыкая в землю обычные шампуры
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Фото: Артур Бондарь
Теперь поисковикам работать немного проще
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Фото: Артур Бондарь
На месте предполагаемого захоронения бойцов верхний слой почвы снимают бульдозером
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Фото: Артур Бондарь
В поле часто работают парами. Сначала идет человек с металлоискателем. Поймав сигнал, он ставит метку, второй — с лопатой и щупом — ведет раскопки
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Фото: Артур Бондарь
Для более эффективной работы поисковики покупают самодельные металлоискатели, которые охватывают больший радиус и глубину
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Фото: Артур Бондарь
Командир поискового отряда «Пионер» Михаил Богданов с металлоискателем и щупом ищет в поле останки без вести пропавших солдат, воевавших на Калининском фронте
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Фото: Артур Бондарь
Постепенно расчищая землю, можно увидеть положение тела бойца и определить, от чего он погиб
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Фото: Артур Бондарь
Солдатская траншея, в которую были сброшены тела погибших красноармейцев. Землю приходится снимать аккуратно, слой за слоем, чтобы не пропустить самое главное — солдатский смертный медальон, по которому можно опознать личность солдата
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Фото: Артур Бондарь
Останки каждого солдата вместе с его личными вещами складывают в отдельный мешок для последующего перезахоронения
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Фото: Артур Бондарь
На каждом мешке подписывают дату и место находки
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Фото: Артур Бондарь
Поисковики несут мешки с останками через лес
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Фото: Артур Бондарь
Работа у поисковиков опасная и очень тяжелая, не только физически. Алена во время разбора останков солдат, обнаруженных в болоте и привезенных ночью в лагерь, нашла человеческие волосы: болото — это идеальный природный консервант, поэтому в нем органические ткани очень хорошо сохраняются. Юная девушка-антрополог не смогла справиться с эмоциями — подруге пришлось ее успокаивать
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Фото: Артур Бондарь
Нагрудный знак «Гвардия», найденный во время раскопок
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Фото: Артур Бондарь
Во время раскопок часто встречаются металлические предметы: гранаты, пули, осколки снарядов или мины
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Фото: Артур Бондарь
Некоторые снаряды — неразорвавшиеся
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Фото: Артур Бондарь
Найденные поисковиками останки идентифицируют и торжественно перезахоранивают с установкой мемориалов. Нина Гицарева у гроба отца. Красноармеец Иван Дмитриевич Михалев 1905 года рождения считался пропавшим без вести во время боевых действий в июне-августе 1942 года. Его останки были найдены поисковым отрядом «Пионер» в поле недалеко от Ржева. Опознали его благодаря найденному смертному медальону
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