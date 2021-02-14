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Жди меня: как работают поисковики

Родственники без вести пропавших солдат могут проводить их в последний путь спустя десятки лет
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Михаил Богданов и его команда вскрывают найденный бакелитовый смертный медальон, чтобы установить имя красноармейца и при возможности вернуть его останки родственникам. Калининский фронт
Фото: Артур Бондарь
Поисковая деятельность, начинавшаяся в 1980-х с одиночек и небольших групп энтузиастов, к сегодняшнему дню превратилась в мощное международное движение. Только в России насчитывается 1,5 тыс. отрядов, силами которых всего за несколько лет были найдены останки десятков тысяч погибших в Великую Отечественную войну советских солдат и офицеров. Как работают поисковики в полевых условиях — в фотогалерее «Известий»
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Командиры поисковых отрядов слушают план работы на следующий день в рамках экспедиции. Калининский фронт. Кокошкино, Тверская область
Фото: Артур Бондарь
Командиры поисковых отрядов составляют план работы на день в рамках экспедиции в Тверской области
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Поисковики углубляются в лес, пересекая железнодорожные пути. Часто поиски приходится вести в труднодоступных местах, например в глубине леса, куда нужно нести все инструменты и продукты в руках, р-н Ржева, Калининский фронт. Артур Бондарь
Фото: Артур Бондарь
Часто поиски приходится вести в труднодоступных местах, например, в лесной чаще, куда надо на себе донести все инструменты и продукты
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Валерий — один из самых старых и опытных поисковиков. Он рассказывал, как сначала кости без вести пропавших солдат искали, просто тыкая в землю шампур для шашлыков, так как никакого оборудования не было. Тверская область
Фото: Артур Бондарь
Валерий — один из самых опытных поисковиков. Он вспоминает, как проходили первые поисковые экспедиции, — никакого оборудования и техники не было, останки солдат искали, втыкая в землю обычные шампуры
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Снятие верхнего слоя почвы бульдозером для облегчения поиска в предположительном месте расположения останков советских солдат, без вести пропавших во время боевых действий. Калининский фронт
Фото: Артур Бондарь
Теперь поисковикам работать немного проще
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Вид с воздуха. Снятие верхнего слоя почвы бульдозером для облегчения поиска в предположительном месте расположения останков советских солдат, без вести пропавших во время боевых действий. Калининский фронт
Фото: Артур Бондарь
На месте предполагаемого захоронения бойцов верхний слой почвы снимают бульдозером
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Поисковики во время работы в поле. Часто работают парами. Сначала идет человек с металлоискателем, находит сигнал и ставит метку, а за ним идет человек с лопатой и щупом, который начинает копать. Кавказ, Северная Осетия
Фото: Артур Бондарь
В поле часто работают парами. Сначала идет человек с металлоискателем. Поймав сигнал, он ставит метку, второй — с лопатой и щупом — ведет раскопки
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Поисковик во время работы с металлоискателем. Для достижения лучших результатов во время поисков поисковики покупают самодельные металлоискатели, которые охватывают больший радиус и глубину. Калининский фронт,
Фото: Артур Бондарь
Для более эффективной работы поисковики покупают самодельные металлоискатели, которые охватывают больший радиус и глубину
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Михаил Богданов, командир поискового отряда «Пионер», с металлоискателем и щупом ищет в поле останки без вести пропавших солдат на Калининском фронте, р-н Зубцова
Фото: Артур Бондарь
Командир поискового отряда «Пионер» Михаил Богданов с металлоискателем и щупом ищет в поле останки без вести пропавших солдат, воевавших на Калининском фронте
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Поисковик очищает останки найденного красноармейца. При постепенной раскопке останков становится понятно, как лежит солдат и от чего он погиб. Подгорное, Северная Осетия
Фото: Артур Бондарь
Постепенно расчищая землю, можно увидеть положение тела бойца и определить, от чего он погиб
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Солдатская траншея, в которую были сброшены тела погибших красноармейцев. Землю приходится снимать потихоньку, слой за слоев, чтобы не пропустить самое главное — солдатский смертный медальон, по которому можно опознать личность солдата, р-н Ржев
Фото: Артур Бондарь
Солдатская траншея, в которую были сброшены тела погибших красноармейцев. Землю приходится снимать аккуратно, слой за слоем, чтобы не пропустить самое главное — солдатский смертный медальон, по которому можно опознать личность солдата
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Фото: Артур Бондарь
Останки каждого солдата вместе с его личными вещами складывают в отдельный мешок для последующего перезахоронения
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Останки найденных без вести пропавших солдат уложены в отдельные мешки. На всех мешках — дата и место, р-н Полунино
Фото: Артур Бондарь
На каждом мешке подписывают дату и место находки
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Поисковики несут мешки с останками найденных без вести пропавших солдат через густой лес. Останки каждого солдата складываются в отдельный мешок вместе с его личными вещами для перезахоронения, р-н Ржева
Фото: Артур Бондарь
Поисковики несут мешки с останками через лес
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Молодые девушки-антропологи во время разбора останков солдат, обнаруженных в болоте и привезенных ночью в лагерь. Подруга Алены обнимает ее и успокаивает, после того как Алена находит остатки человеческих волос в одном из солдатских ботинок и начинает плакать. Болото — это идеальный природный консервант, поэтому в нем органические ткани очень хорошо сохраняются. Работа поисковиков как физически, так и психологически очень тяжелая
Фото: Артур Бондарь
Работа у поисковиков опасная и очень тяжелая, не только физически. Алена во время разбора останков солдат, обнаруженных в болоте и привезенных ночью в лагерь, нашла человеческие волосы: болото — это идеальный природный консервант, поэтому в нем органические ткани очень хорошо сохраняются. Юная девушка-антрополог не смогла справиться с эмоциями — подруге пришлось ее успокаивать
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Нагрудный знак «Гва́рдия», найденный во время раскопок и поиска без вести пропавших солдат, был учрежден 21 мая 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Калининский фронт
Фото: Артур Бондарь
Нагрудный знак «Гвардия», найденный во время раскопок
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Обнаруженные патроны поисковиками во время поисков без вести пропавших солдат. Калининский фронт
Фото: Артур Бондарь
Во время раскопок часто встречаются металлические предметы: гранаты, пули, осколки снарядов или мины
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Поисковик держит в руках неразорвавшуюся гранату времен войны, найденную во время поисков на Кавказе. Чаще всего поисковикам попадаются металлические предметы: гранаты, пули, осколки снарядов или мины. Часто бывает, что эти снаряды неразорвавшиеся, поэтому работа поисковика довольно опасная, р-н Подгорного, Северная Осетия
Фото: Артур Бондарь
Некоторые снаряды — неразорвавшиеся
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Нина Михайловна Гицарева, дочь Ивана Дмитриевича Михалева (1905 года рождения) плачет над гробом с его останками во время церемонии прощания и захоронения без вести пропавших солдат. Красноармеец Михалев считался без вести пропавшим в период боевых действий в июне-августе 1942 года. Его останки были найдены поисковым отрядом «Пионер» в поле в районе Белькова, недалеко от Ржева. Опознали его благодаря найденному смертному медальону с его данными. Кокошкино, Тверская область
Фото: Артур Бондарь
Найденные поисковиками останки идентифицируют и торжественно перезахоранивают с установкой мемориалов. Нина Гицарева у гроба отца. Красноармеец Иван Дмитриевич Михалев 1905 года рождения считался пропавшим без вести во время боевых действий в июне-августе 1942 года. Его останки были найдены поисковым отрядом «Пионер» в поле недалеко от Ржева. Опознали его благодаря найденному смертному медальону
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