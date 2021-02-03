«Vogue Россия» возглавила бывший главред Tatler Ксения Соловьева

Бывший главный редактор журнала «Tatler Россия» Ксения Соловьева назначена главным редактором российского Vogue. Об этом сообщается на сайте издательства «Condé Nast Россия», который выпускает эти журналы, в среду, 3 февраля.

«Condé Nast Россия» объявляет о назначении Ксении Соловьевой главным редактором «Vogue Россия». Она заменит Машу Федорову, которая приняла решение покинуть компанию», — отмечается в сообщении.

Президент, генеральный директор «Condé Nast Россия» Анита Гиговская поблагодарила Федорову за почти 20 лет работы в ИД. «Маша очень много сделала для нас, ее вклад в развитие GQ, затем Glamour и Vogue, в воспитание многих редакционных талантов невозможно переоценить. Желаю Маше успехов в ее новых проектах», — приводит пресс-служба слова Гиговской.

Соловьева пришла работать в Condé Nast в 2007 году в качестве директора отдела красоты Tatler. Вскоре ее назначили заместителем главного редактора, а в 2010 году она возглавила издание.

О назначении главного редактора Tatler издательство сообщит отдельно.

Vogue издается в России с 1998 года. Главным редактором до 2010 года была Алена Долецкая. С июля 2010 года по январь 2018 года — Виктория Давыдова. В феврале 2018 года журнал возглавила Мария Федорова.

Tatler издается в России с 2008 года. До 2010 года издание возглавляла Виктория Давыдова.