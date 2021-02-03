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«Vogue Россия» возглавила бывший главред Tatler Ксения Соловьева

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Бывший главный редактор журнала «Tatler Россия» Ксения Соловьева назначена главным редактором российского Vogue. Об этом сообщается на сайте издательства «Condé Nast Россия», который выпускает эти журналы, в среду, 3 февраля.

«Condé Nast Россия» объявляет о назначении Ксении Соловьевой главным редактором «Vogue Россия». Она заменит Машу Федорову, которая приняла решение покинуть компанию», — отмечается в сообщении.

Президент, генеральный директор «Condé Nast Россия» Анита Гиговская поблагодарила Федорову за почти 20 лет работы в ИД. «Маша очень много сделала для нас, ее вклад в развитие GQ, затем Glamour и Vogue, в воспитание многих редакционных талантов невозможно переоценить. Желаю Маше успехов в ее новых проектах», — приводит пресс-служба слова Гиговской.

Соловьева пришла работать в Condé Nast в 2007 году в качестве директора отдела красоты Tatler. Вскоре ее назначили заместителем главного редактора, а в 2010 году она возглавила издание.

О назначении главного редактора Tatler издательство сообщит отдельно.

Vogue издается в России с 1998 года. Главным редактором до 2010 года была Алена Долецкая. С июля 2010 года по январь 2018 года — Виктория Давыдова. В феврале 2018 года журнал возглавила Мария Федорова.

Tatler издается в России с 2008 года. До 2010 года издание возглавляла Виктория Давыдова.

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