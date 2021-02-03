Выставка картин об алтайских скифах откроется в Барнауле

В краеведческом музее Барнаула 11 февраля впервые откроется выставка произведений новосибирского художника Николая Марци. Будет представлено более 40 полотен, все они посвящены Алтаю и древним скифам.

По мнению художника, Сибирь — это регион с богатым наследием для всей человеческой цивилизации, передает altapress.ru. В основе сюжета произведений Николая Марци лежат два мира, один из которых реальный — мир природы Горного Алтая, а другой — мир давно ушедших в историю алтайских скифов. Его картины населяют фантастические животные, одухотворенные лики живой природы, пронзительные женские образы, воинственные кочевники.

В Рубцовске Алтайского края откроют центр традиционной народной культуры, ремесел и фольклора «Этнографическая мозаика». Заявка городского управления культуры и спорта победила на соответствующем конкурсе. Центр создадут на базе краеведческого музея. Сейчас в регионе работают 14 подобных центров, в том числе украинской, мордовской, казахской и старообрядческой культур.