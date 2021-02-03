Санкт-Петербургскому Дому музыки исполнилось 15 лет. Алексеевский дворец напоминает средневековые французские замки. К началу XXI века комплекс находился в плачевном состоянии. Все изменилось, когда дворец отдали Дому музыки, сообщает телеканал «Известия».

Художественный руководитель Дома музыки Сергей Ролдугин убедил всех: нужно создать нечто новое. Опытные педагоги, гастроли, лучшие инструменты. Дом музыки — это более 4 тыс. выступлений по всему миру. Он стал своеобразным знаком качества, а его солисты сегодня нарасхват. Сейчас готовится к открытию Академия Дома музыки в Вене.

Принцип Сергея Ролдугина: главное — не останавливаться. Даже во время пандемии Дом музыки работал онлайн. Сейчас ведется отбор солистов на мастер-классы в Ялте в апреле.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.