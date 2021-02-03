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Эпидемиолог оценила данные о полной потере зрения после COVID-19

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На текущий момент известен только один случай полной слепоты после коронавируса, таким образом поспешно делать однозначные выводы. Об этом в среду, 3 февраля, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Ранее в журнале Cureus вышла статья о том, что британские медики описали первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты из-за COVID-19.

«Так как этот случай, по крайней мере, пока, уникален, то делать какие-либо выводы об однозначной связи этого симптома с COVID-19 нельзя», — сказала Пшеничная в разговоре с «РИА Новости».

Она предположила, что у этого пациента был инсульт, связанный с гемодинамическими нарушениями. Кроме того, данный клинический признак может быть связан с проявлениями энцефалопатии, которая была у пациента еще до коронавируса.

По ее мнению, неврологам необходимо подробно изучить все обстоятельства этого патологического состояния у пациента.

В январе невролог высшей категории и кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова рассказала, что после коронавируса у человека могут возникнуть проблемы с центральной нервной системой, такие как ухудшение сна и поражение мышц, пишет «Газета.ру».

В конце ноября 2020 года газета The New York Times со ссылкой на специалистов и переболевших COVID-19 сообщила, что коронавирус может привести к выпадению зубов и осложнению заболеваний десен.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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