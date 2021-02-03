Клип Little big на песню Skibidi набрал более 500 млн просмотров

Новый рекорд группы Little big. Видео на песню Skibidi набрало 500 млн просмотров на YouTube, передает телеканал «Известия».

Это первый клип от российских музыкантов с таким результатом в русском сегменте видеохостинга. Вирусный ролик с песней был выпущен в октябре 2018 года. Танец из клипа быстро стал народным. Его исполняли блогеры, звезды и обычные пользователи сети.

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