Клип Little big на песню Skibidi набрал более 500 млн просмотров
Новый рекорд группы Little big. Видео на песню Skibidi набрало 500 млн просмотров на YouTube, передает телеканал «Известия».
Это первый клип от российских музыкантов с таким результатом в русском сегменте видеохостинга. Вирусный ролик с песней был выпущен в октябре 2018 года. Танец из клипа быстро стал народным. Его исполняли блогеры, звезды и обычные пользователи сети.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.