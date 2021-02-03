В Приморье пьяный мужчина угнал автобус и протаранил патрульные машины

Житель Артема в Приморье угнал пассажирский автобус. На одной из улиц он врезался в грузовик, после чего скрылся с места ДТП. Уходя от погони, мужчина

несколько раз протаранил машины ДПС, передает телеканал «Известия».

Полицейским пришлось применить оружие — стреляли по колесам. Автобус съехал в кювет, угонщика задержали.

В полиции мужчина пояснил, что угнал автобус, чтобы добраться до Уссурийска. Правоохранители сообщают, что мужчина оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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