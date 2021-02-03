Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос покинет должность гендиректора корпорации в середине 2021 года. Он займет пост исполнительного председателя совета директоров, передает телеканал «Известия».

Amazon возглавит Энди Джесси, работающий в корпорации 23 года. Сейчас Джесси возглавляет Amazon Web Services — это крупная платформа для хранения данных.

Джефф Безос управляет компанией с 1995 года. Бизнесмен долгое время возглавлял

список самых богатых людей. Сейчас, по данным Bloomberg, он находится на втором месте после Илона Маска.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.