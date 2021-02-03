Мошенники начали использовать для продвижения своих ссылок «Google Фото»

В начале 2021 года злоумышленники, похищающие средства со счетов россиян с помощью известной схемы «выплаты компенсаций», стали использовать вместо привычных каналов (почта, мессенджеры, СМС) альбомы «Google Фото». Об этом «Известиям» сообщили в Group-IB.

Схема стала популярной весной-осенью прошлого года на фоне новостей о коронавирусе и финансовом кризисе. Россиянам предлагают получить, например, возврат за уплату НДС, но вместо этого похищают данные банковских карт.

В новом году мошенники начали использовать рассылки в «Google Фото» (сервис для хранения фотографий и видео). В стандартном функционале есть возможность делиться выбранным фотоальбомом с другими пользователями. Оповещение об этом поступает в виде push-уведомления на телефон, которое невозможно не заметить.

Новый альбом появляется в разделе «Общие» всего с одной фотографией, что пользователю на его имя на сервисе «Госуслуги» одобрена выплата, к примеру, в 278 500 рублей. Жертве предлагается оплатить комиссию за перевод в размере 398 рублей через фейковый платежный сервис. Если пользователь вводит свои данные в шаблон для оплаты перевода, мошенники похищают данные его карты, а потом и средства со счета.

Основную опасность нового канала продвижения эксперты видят в широком охвате потенциальных жертв злоумышленников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С вас снимают: мошенники начали использовать «Google Фото»