Прямой эфир
Наука
Прототип космического корабля Starship взорвался в ходе испытаний
Мир
Ряд украинских телеканалов прекратили вещание после указа Зеленского
Мир
США допустили возвращение в Договор по открытому небу
Общество
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на 3 февраля
Мир
В МИДе заявили о готовности Москвы к взаимоуважительному диалогу с США
Общество
Россияне рассказали об изменениях рабочего процесса на удаленке
Общество
Россия возобновила международное авиасообщение еще из двух городов
Мир
Безос уйдет с поста гендиректора Amazon в 2021 году
Общество
В России ожидают новую волну фишинга на тему прививок

Наталья Касперская считает необходимой разработку «Цифрового кодекса»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России должен быть обсужден, сформулирован и принят закон про цифровую идентичность граждан, закон о праве на тайну личной информации, а также закон об обороте пользовательских данных, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

В интервью «Известиям» она сказала, что эти законы должны действовать на всей территории страны.

— Должен появиться большой «цифровой кодекс». Эта сложная работа еще впереди. Если не остановить сбор персональных данных кем попало, нас ждут цифровые «Фукусимы», — отметила эксперт. — Наше государство должно защищать тайну частной жизни и сдерживать аппетиты тех, кто пытается засунуть нас в электронный концлагерь.

Наталья Касперская считает, что подавляющая часть сбора и использования персональных данных происходит сейчас в серой зоне, не охваченной законом или вниманием правоохранителей. Это ведет к злоупотреблениям и неправомерному использованию информации, к рискам дискриминации граждан по самым разным признакам.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Нас ждут цифровые «Фукусимы»

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021