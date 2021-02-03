Наталья Касперская считает необходимой разработку «Цифрового кодекса»

В России должен быть обсужден, сформулирован и принят закон про цифровую идентичность граждан, закон о праве на тайну личной информации, а также закон об обороте пользовательских данных, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

В интервью «Известиям» она сказала, что эти законы должны действовать на всей территории страны.

— Должен появиться большой «цифровой кодекс». Эта сложная работа еще впереди. Если не остановить сбор персональных данных кем попало, нас ждут цифровые «Фукусимы», — отметила эксперт. — Наше государство должно защищать тайну частной жизни и сдерживать аппетиты тех, кто пытается засунуть нас в электронный концлагерь.

Наталья Касперская считает, что подавляющая часть сбора и использования персональных данных происходит сейчас в серой зоне, не охваченной законом или вниманием правоохранителей. Это ведет к злоупотреблениям и неправомерному использованию информации, к рискам дискриминации граждан по самым разным признакам.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Нас ждут цифровые «Фукусимы»