Строительство моста через Зею в Благовещенске ведется по графику

Глава Амурской области Василий Орлов посетил площадки возведения моста через Зею в Благовещенске. На левобережной части ведется монтаж сборочного стапеля для сборки и надвижки пролетного строения.

«Нормативно такие объекты возводятся за 42 месяца, но у нас задача — сделать это за 30 месяцев. Мы видим, что подрядчик идет в графике. Мост будет готов в конце 2022 года, по нему обеспечат технологический проезд, а ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2023 года», — заявил Орлов. По словам руководителя проекта Эдуарда Давыдова, выполнено порядка 15% общего объема работ, передает asn24.ru.

Общая длина переправы составит 9 км, из которых 2 км — мостовой переход и 7 км — подходы. Конструкция будет состоять из 26 опор, также появится 500-метровая вантовая конструкция, идентичная мосту через Амур.