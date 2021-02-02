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Строительство моста через Зею в Благовещенске ведется по графику

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Глава Амурской области Василий Орлов посетил площадки возведения моста через Зею в Благовещенске. На левобережной части ведется монтаж сборочного стапеля для сборки и надвижки пролетного строения.

«Нормативно такие объекты возводятся за 42 месяца, но у нас задача — сделать это за 30 месяцев. Мы видим, что подрядчик идет в графике. Мост будет готов в конце 2022 года, по нему обеспечат технологический проезд, а ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2023 года», — заявил Орлов. По словам руководителя проекта Эдуарда Давыдова, выполнено порядка 15% общего объема работ, передает asn24.ru.

Общая длина переправы составит 9 км, из которых 2 км — мостовой переход и 7 км — подходы. Конструкция будет состоять из 26 опор, также появится 500-метровая вантовая конструкция, идентичная мосту через Амур.

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