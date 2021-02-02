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Умер собравший более £38 млн для врачей столетний ветеран Том Мур

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Столетний британский ветеран сэр Томас Мур, собравший во время первого карантина в Великобритании £38,9 млн для помощи Национальной службе здравоохранения (NHS), скончался от COVID-19, сообщила 2 февраля его семья.

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«С огромной печалью мы объявляем о смерти нашего дорогого отца, капитана сэра Тома Мура. Мы так благодарны ему за то, что были с ним в последние часы его жизни», — цитирует слова дочерей Мура Ханны и Люси газета The Guardian.

По их словам, последний год жизни их отца был «просто замечательным». «Он помолодел и пережил то, о чем лишь мечтал. Он был невероятным отцом и дедушкой, и он останется живым в наших сердцах навсегда», — рассказали они.

На официальной странице Мура в Twitter появилась фотография ветерана с датами «1920–2021».

31 января Мура доставили в больницу Бедфорда с COVID-19, некоторое время он лечился от пневмонии, на прошлой неделе тест на коронавируса дал положительный результат.

Ветеран Второй мировой войны Том Мур прославился тем, что решил собрать £1 тыс. для помощи врачам. Для этого он пообещал пользователям самостоятельно, на ходунках, пройти 100 кругов по 25 м по саду. Изначально он хотел выполнить количество кругов по числу прожитых лет, однако на сотне не остановился и прошел в два раза больше.

Инициативу поддержали обычные граждане и знаменитости, благодаря чему были собраны миллионы фунтов.

Королева Великобритании Елизавета II посвятила ветерана в рыцари.

Мур стал известным еще и тем, что в апреле прошлого года исполнил кавер-версию песни You' ll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь одинок») вместе с тенором Майклом Боллом. Песня заняла первое место в британских музыкальных хит-парадах и верхнюю строчку чарта iTunes и сводного чарта синглов Official Charts Company.

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