Подходы и подъезды к нацпарку «Красноярские Столбы» будут благоустроены

В Красноярском крае в этом году благоустроят подходы и подъезды к Центральному и Восточному входам в национальный парк «Красноярские Столбы». Там обустроят парковки, тротуары, появится инфраструктура для подъезда на личном и общественном транспорте.

Центральный вход свяжут пешеходными путями с парком флоры и фауны «Роев ручей» и садом Крутовского. Для этого вдоль улицы Сад Крутовского будет обустроен тротуар с освещением. По нему люди смогут идти от железнодорожной станции «Турбаза» до улицы Свердловская. Возле Восточного входа обустроят всё для того, чтобы туристы могли приезжать на общественном транспорте, передает ИА KrasnoyarskMedia. Работы будут идти весной, летом и осенью.

В середине декабря сообщалось, что нацпарку выделили дополнительные средства в размере 15 млн рублей на развитие. Планируется направить основную часть средств на проведение образовательных мероприятий. Также будет благоустроена туристическая площадка в районе кордона Лалетино. Грант поступил от Министерства экологии в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».