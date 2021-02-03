На прошлой неделе стало известно о том, что внутри Федеральной налоговой службы создается отдельная инспекция, которая будет специализироваться на работе с состоятельными гражданами, чей доход превышает 500 млн рублей в год. Бизнесмены и экспертное сообщество восприняли усиление контроля государства за налогообложением физических лиц настороженно, однако данная идея, какой бы ни была первая реакция на нее, несет для налогоплательщиков далеко не только минусы.

Более того, она далеко не нова — создание отдельных подразделений для работы с физлицами обсуждалось еще в начале нулевых , но на тот момент ФНС не располагала необходимыми ресурсами, чтобы организовать специализированный контроль за налогами, уплачиваемыми «физиками», в рамках отдельных инспекций.

Тогда куда важнее для налоговиков было пополнение бюджета за счет устойчивого фискального потока со стороны бизнеса, поэтому особое внимание уделялось работе с компаниями. Для этого были учреждены межрегиональные инспекции с отраслевой специализацией по работе с крупнейшими налогоплательщиками. Руководство ФНС справедливо полагало, что необходимо создавать центры, где будут работать инспекторы, глубоко погруженные в проблематику той или иной сферы экономики и ее налогообложения, знакомые со спецификой деятельности компаний

Физлица же серьезного интереса со стороны налоговиков в тот момент не вызывали. Да и сложных методологических вопросов при налогообложении граждан еще было немного. Тем не менее ФНС накапливала опыт работы с этой категорией плательщиков: научилась эффективно обнаруживать налогооблагаемое имущество, разработала систему пресечения выплаты зарплат в конвертах. Кроме этого, настраивалась система уплаты налогов через технологические инструменты (личный кабинет налогоплательщика и т.д.). Но правила и практика налогообложения физлиц постоянно усложняются — достаточно вспомнить хотя бы появление закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Это, в свою очередь, потребовало повышения налогового контроля за операциями физических лиц. Во всяком случае, наиболее обеспеченных.

С высокой долей вероятности, работу с состоятельными физлицами ФНС выстроит в том же ключе, что и с крупнейшими компаниями-налогоплательщиками, то есть за счет создания межрегиональных (или межрайонных) инспекций.

Такой шаг выглядит логичным и укладывается в сложившийся подход службы к повышению эффективности администрирования в значимом сегменте плательщиков.

Помимо этого, необходимо учитывать и появление новых инструментов налогового контроля на уровне межгосударственного сотрудничества — кроме автоматического обмена финансовой информацией, можно вспомнить и АИС «Налог-3». Эта система используется в том числе для сбора информации о физлицах (пока внутри РФ, но скоро охватит и ЕАЭС). Все это требует вовлечения профессионалов высокого уровня для того, чтобы разобраться в сложных зарубежных и трансграничных операциях физлиц.

Появление «VIP-инспекций» позволит ФНС собрать в рамках одной структуры специалистов, разбирающихся в тонкостях финансово-хозяйственных операций состоятельных плательщиков. Это поможет выработать правоприменительную практику и методологическую базу для инспекторов. Например, когда речь пойдет о специфике трактовок тех или иных норм законодательства применительно к конкретной ситуации. В конце концов, это позволит предложить высокий уровень сервиса при взаимодействии налоговых органов и физических лиц, не зря ведь ФНС — это служба.

Например, в Москве уже был положительный опыт создания централизованной инспекции для иностранцев. Это позволило свести к минимуму практику, при которой одна и та же норма толковалась по-разному разными инспекторами. Не менее важен для «физиков» также вопрос конфиденциальности информации об их доходах и операциях. Когда все данные сосредоточены в специализированной инспекции, обеспечить их защиту проще и риски утечки снижаются.

Очевидно, что в первую очередь инспекцию по работе с физлицами будет интересовать НДФЛ. Особого внимания потребует контроль за такими специфическими видами доходов, как прибыль от КИК, дивиденды, доходы от иностранных активов, от операций на фондовом рынке.

Что касается порогового значения, после которого физлицо будет вставать на учет в межрегиональной инспекции, то оно зависит исключительно от возможностей налоговиков охватить своим вниманием то или иное количество плательщиков. Чем ниже уровень входа, тем больше «клиентов» у такой инспекции. Вряд ли ФНС будет торопиться с его снижением.

Впрочем, нельзя забывать, что у концепции с межрегиональными инспекциями были и значительные минусы. Они заключались, как правило, в территориальной отдаленности налогового органа от плательщика. Зачастую это затрудняло коммуникацию. Например, компании из Татарстана при возникновении спорных вопросов с ФНС приходилось ехать в Санкт-Петербург.

Сегодня этот вопрос практически снят благодаря развитию цифровых каналов. Все взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами, включая отправку деклараций, перешло в электронную форму. А значит, что и ехать налогоплательщику в далекую специализированную инспекцию не надо. Для физлиц простота, прозрачность и удобство коммуникации с налоговым инспектором — это вопрос первостепенной важности, не в последнюю очередь влияющий на качество администрирования уплачиваемых ими налогов.

Автор — руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов

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