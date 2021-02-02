Новую дорогу с освещением и велодорожками построят в Петрозаводске

Инвесторы разработали проект участка улицы в районе Древлянка-7 в Петрозаводске. На дороге обустроят тротуары, освещение и велодорожки.

Речь идет об участке от улицы Оборонной и Лососинского шоссе до улицы Новоселов и участке улицы Новоселов от Оборонной до Хейкконена. Проект уже прошел государственную экспертизу. Предполагается, что по дороге будет организован проезд общественного транспорта. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Проект реализуют в рамках федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Строительство будет вестись за счет республиканского и федерального бюджетов.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 2,8 млрд рублей направят на строительство Кавминводского велотерренкура. Велосипедный маршрут заработает в 2023 году и объединит курорты Кавказских Минеральных Вод.