Доля детей в торговле людьми выросла в три раза за 15 лет

Доля детей среди жертв торговли людьми в мире выросла в три раза за последние 15 лет, женщины остаются основным объектом этой преступной деятельности, следует из Всемирного доклада о торговле людьми, представленного 2 февраля Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Согласно докладу, в 2018 году было выявлено около 50 тыс. жертв торговли людьми в 148 странах, однако с учетом скрытого характера преступной деятельности жертв может быть намного больше.

По ударом оказываются наиболее уязвимые категории людей — мигранты, безработные, а также дети. Девочек продают в основном для сексуальной эксплуатации, мальчиков используют для принудительного труда.

На каждые 10 жертв в 2018 году в мире приходилось около пяти взрослых женщин и двух девочек. Около 20% пострадавших составляли взрослые мужчины, а 15% — мальчики.

За последние 15 лет количество выявленных жертв возросло, причем увеличилась именно доля детей — примерно с 10% до более 30%. Доля взрослых женщин среди пострадавших снизилась с более 70% до менее 50% в 2018 году. Число взрослых мужчин за этот же период возросло с 10% до 20%.

В докладе также говорится, что 50% выявленных жертв были проданы для сексуальной эксплуатации, 38% — для принудительных работ, 6% — для участия в преступной деятельности, 1% — к попрошайничеству, остальные — к принудительным бракам, извлечению органов и другим целям.

В основном в торговле людьми задействованы мужчины из организованных преступных группировок. Жертв часто находят в социальных сетях, где пользователи ищут новые знакомства или объявления о вакансиях.

По словам исполнительного директора УНП Геды Фатхи Вали, у миллионов женщин, детей и мужчин в мире нет работы, они не учатся и не имеют социальной поддержки в условиях продолжающегося кризиса COVID-19, отчего подвергаются большей угрозе от торговли людьми. Чтобы не позволить торговцам людьми воспользоваться пандемией коронавируса для эксплуатации уязвимых, необходимы «точечные действия», отметила она.

Ранее, 1 декабря 2020 года, накануне Международного дня отмены рабства, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал, что в настоящее время более 40 млн человек в мире подвергаются современным формам рабства, из них 71% — девочки и женщины.

Он призвал всех членов ООН «приложить еще больше усилий, чтобы положить конец этим отвратительным практикам».