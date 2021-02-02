В Белом доме хотят знать, что спросят репортёры на брифингах

Администрация президента Джо Байдена пытается заранее выяснить, какие вопросы зададут репортёры на брифингах Дженнифер Псаки в Белом доме. Многих журналистов беспокоит такой подход, так как он может свидетельствовать об ограничении свободы слова. Ассоциация корреспондентов Белого дома рекомендует игнорировать подобные запросы пресс-службы президента США. В команде Байдена не отрицают факт обращений к представителям СМИ перед брифингами Псаки, передает телеканал «Известия». Пресс-служба президента заявляет, что тем самым хочет сделать отношения с журналистами более доверительными по сравнению с временами Трампа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.