Новую систему движения автобусов обсудят в Биробиджане

В мэрии Биробиджана разрабатывают новую систему движения автобусов. 3 февраля состоится информационная встреча под председательством главы города Александра Головатого по вопросу организации и проведения электронного аукциона в целях заключения муниципальных контрактов на обслуживание автобусных маршрутов, сообщает ИА ЕАОMedia.

«Специалисты управления ЖКХ расскажут, какое расписание движения автобусов с учетом предложений пассажиров было разработано, маршруты движения. Кроме того, чтобы осуществлять непрерывный контроль, информация о движении и местоположении автобусов будет передаваться в единую диспетчерскую службу мэрии, которая также будет создана на базе мэрии города», — прокомментировал Александр Головатый.

Сведения о движении автобусов в режиме реального времени можно будет видеть в мобильных устройствах.