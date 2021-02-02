В Москве пройдет Speed Dating на колесе обозрения

Парк «Сказка» по случаю Дня влюбленных запускает Speed Dating (быстрые свидания) на колесе обозрения с головокружительными видами на Западную Москву. Живописные красоты и ощущение парения в воздухе подарят незабываемые впечатления всем одиноким сердцам, ищущим свои вторые половинки.

Во время свидания участницы будут оставаться в кабинках, а участники будут меняться друг с другом. Длительность одного свидания — круг на колесе обозрения. По окончании серии встреч каждый заполнит карту симпатий, где укажет, кто смог завоевать его или ее сердце. Организаторы передадут симпатии всем соискателям.

13, 14, 21 и 22 февраля в Крылатском можно будет дважды в день попытать счастье, чтобы встретить свою судьбу.

Для тех, кто уже встретил своего любимого человека и хочет выразить ему или ей свои чувства, парк «Сказка» запускает подарочную акцию «Сказочная валентинка».

С 29 января по 12 февраля гости парка смогут опустить в почтовый ящик Святого Валентина открытку с указанием Instagram-аккаунтов того, кто отправляет валентинку, и того, кто должен ее получить.

Валентинки будут «разлетаться» по адресатам каждое утро следующего дня. Лица, указанные в открытке, получат сообщение в директ соцсетей о том, что в парке их ожидает валентинка, и подарок — билет на колесо обозрения на две персоны, действующий 13 и 14 февраля.