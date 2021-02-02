Номинант на «Оскар» Хэл Холбрук умер в 95 лет

Американский актер, лауреат различных кинопремий и номинант на «Оскар» Хэл Холбрук скончался в США в возрасте 95 лет. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что артист умер 23 января в своем доме в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, о чем накануне рассказала его помощница Джойс Коэн. При этом причина смерти не указывается.

За свою карьеру Холбрук четырежды становился обладателем телевизионной премии «Эмми», а также был ее номинантом еще шесть раз. Кроме того, в 1966 году актер получил театральную премию «Тони» за роль в пьесе «Марк Твен сегодня вечером».

Также Холбрук был номинирован на главную американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «В диких условиях» 2007 года. Помимо этого, он снимался в таких лентах, как «Воды слонам!» режиссера Фрэнсиса Лоуренса и «Линкольн» Стивена Спилберга.