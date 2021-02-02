В Узбекистане назвали дату выборов президента

Очередные выборы президента Узбекистана запланированы на 24 октября 2021 года. Об этом заявил ТАСС первый вице-спикер законодательной (нижней) палаты парламента этой страны Акмаль Саидов во вторник, 2 февраля.

«В соответствии с законопроектом, подготовленным законодательной палатой, очередные выборы президента республики пройдут не в первое воскресенье третьей декады декабря 2021 года, а 24 октября текущего года», — сказал Саидов.

По его словам, ожидается, что 5 февраля законопроект, подготовленный законодательной палатой, одобрит сенат (верхняя палата парламента).

Президента выбирают в Узбекистане раз в пять лет. Согласно законодательству страны, кандидаты на этот пост и депутаты парламента могут выдвигаться только политическими партиями.

Последние президентские выборы прошли в республике в 2016 году. За кандидата от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Шавката Мирзиеева проголосовали 15,906 млн избирателей (88,61%), отмечает «Спутник Uzbekistan». Постановлением Центризбиркома он был избран главой государства.