Власти Греции отменили карнавал на Патрах из-за высокой эпидопасности

Власти Греции отменили гулянья на Патрском карнавале. Торжество открылось 23 января, но церемония была скромной. В 2020 году праздник также запретили из-за коронавируса, передает телеканал «Известия». В городе Патры растет число инфицированных. В регионе могут ввести «красный» уровень эпидемиологической опасности. Власти отмечают: в городе есть проблемы с мутацией вируса. Карнавал в Патрах обычно продолжается более месяца. В начале весны на фестиваль приезжают сотни тысяч туристов.

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