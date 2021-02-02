В МИЦ «Известия» обсуждают шестидневку в школе. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция по проблемам школьного образования «Шестидневка в школе: польза или вред?».

Министр просвещения Сергей Кравцов дал возможность школам вводить шестидневную учебную неделю. Что об этом думают родители и могут ли они повлиять на решение школы; как переход от «дистанционки» к шестидневке скажется на успеваемости; поможет ли дополнительный день наверстать упущенное во время пандемии или, наоборот, приведет к повышенной утомляемости; какая нагрузка оптимальна для школьников?

В дискуссии принимают участие:

- Евгений Ямбург, заслуженный учитель РФ, директор школы № 109 г. Москвы (онлайн)

- Татьяна Половкова, директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ

- Наталья Наумова, детский психолог

- Олег Смолин, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке (онлайн)

- Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета (онлайн)