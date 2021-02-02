Прямой эфир
Мир
В Танзании решили не вакцинировать граждан от COVID-19
Мир
Киев ввел санкции против Никарагуа из-за открытия консульства в Крыму
Общество
В России изменили правила проектирования и строительства подземных коммуникаций
Мир
МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие
Общество
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в суде не признал вину в растрате
Общество
Инфекционист заявил о подходе России к пику заболеваемости COVID-19
Общество
Председатель Симоновского суда Москвы подал в отставку
Авто
Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Мир
Армения подала против Азербайджана жалобу в ЕСПЧ

В МИЦ «Известия» обсуждают шестидневку в школе. Трансляция

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция по проблемам школьного образования «Шестидневка в школе: польза или вред?».

Министр просвещения Сергей Кравцов дал возможность школам вводить шестидневную учебную неделю. Что об этом думают родители и могут ли они повлиять на решение школы; как переход от «дистанционки» к шестидневке скажется на успеваемости; поможет ли дополнительный день наверстать упущенное во время пандемии или, наоборот, приведет к повышенной утомляемости; какая нагрузка оптимальна для школьников?

В дискуссии принимают участие:

- Евгений Ямбург, заслуженный учитель РФ, директор школы № 109 г. Москвы (онлайн)

- Татьяна Половкова, директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ

- Наталья Наумова, детский психолог

- Олег Смолин, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке (онлайн)

- Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета (онлайн)

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021