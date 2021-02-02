Мигрантов без виз обяжут сдавать биометрию

Мигрантов в России могут обязать сдавать биометрию. Также переселенцы будут проходить медконтроль, передает телеканал «Известия».

Мера коснется иностранцев, которые въезжают в страну из государств ЕАЭС без виз и патентов. Регистрировать будут тех, кто приехал на срок более 90 дней. Дактилоскопия не обязательна для несовершеннолетних, для пожилых граждан.

Правительство внесло проект на рассмотрение в Госдуму.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.