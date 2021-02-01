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Глава «ФосАгро» и президент РАН обсудили перспективы сотрудничества

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Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев и гендиректор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев провели встречу, в ходе которой обсудили итоги взаимодействия в минувшему году и поговорили о расширении сотрудничества в будущем.

В ходе встречи Гурьев подчеркнул, что укрепление связей с РАН является безусловным приоритетом для компании, поскольку «без науки невозможно развитие производства и движение вперед». Он напомнил, что соглашение о сотрудничестве было заключено в 2018 году и за это время «ФосАгро» почти в 1,5 раза расширила количество производимых марок удобрений (на сегодняшний день их в портфеле компании 53), а также укрепила лидерские позиции по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений российским аграриям. По словам главы «ФосАгро», важным направлением партнерства стала работа над инновационными биостимуляторами и биоминеральными удобрениями в рамках «Зеленого стандарта» сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками, который разрабатывается по инициативе президента России Владимира Путина. Многолетнее продуктивное сотрудничество выстроено «ФосАгро» с учеными Кольского научного центра РАН. На базе их разработок внедрены инновационные решения на горно-обогатительном комбинате в Кировске.

В настоящее время «ФосАгро» и РАН вместе работают над выстраиванием современной системы подготовки кадров для АПК от старших классов школы до выпуска из института. В рамках этой работы в Тимирязевской академии был создан первый научно-практический центр «ФосАгро» в АПК, для которого при содействии РАН была разработана и внедрена инновационная образовательная программа из 30 лекций «ФосАгро»: от руды до еды». Курс планируется расширить до 100 лекций, а сама образовательная программа будет интегрирована в 30 ведущих аграрных вузов страны.

«Наша совместная работа дает значительный синергетический эффект. Поэтому, безусловно, мы продолжим уделять сотрудничеству с Российской академией наук первоочередное внимание», — резюмировал Гурьев.

Президент РАН со своей стороны высоко оценил образовательный центр «ФосАгро». Сергеев также обратил внимание на работу компании по созданию цифровой платформы, в рамках которой клиентам предлагаются комплексные решения по подбору и применению оптимальной системы питания растений, а в перспективе по приобретению семян, СЗР, получению финансовых услуг и выходу на продажу своей продукции.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия», встреча состоялась 29 января, в ней также приняли участие главный ученый секретарь РАН Николай Долгушкин, проректор по науке и инновационному развитию РГАУ МСХА Игорь Константинов, проректор по учебно-методической и воспитательной работе РГАУ МСХА Сергей Золотарев и директор по маркетингу и развитию «ФосАгро» Михаил Стеркин.

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