На северо-западе России появится новый полк с комплексами «Панцирь-С»

Ленинградскую область и Санкт-Петербург надежно защитят от крылатых ракет и беспилотников: в 6-й армии ВВС и ПВО создан уникальный мобильный полк противовоздушной обороны, рассказали «Известиям» в Минобороны.

Формирование части завершили в конце 2020 года. Она станет для 6-й армии мобильным резервом, постоянно готовым к выдвижению на угрожаемое направление своим ходом или при помощи авиации.

Новая воинская часть полностью вооружена зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». Подразделения могут за считаные часы выдвинуться в заданный район и надежно прикрыть его от ударов с воздуха.

«Панцири» справятся не только с традиционными самолетами и вертолетами, но и с беспилотными летательными аппаратами, а также с крылатыми ракетами. По словам экспертов, формирование полка является ассиметричным ответом на усиление НАТО в Прибалтике — в частности, на развертывание там ударных дронов и дальнобойных ракет воздушного базирования.

Оснащенные «Панцирями» полки — новое явление для российской ПВО.

Первый экспериментальный мобильный полк, оснащенный «Панцирями», создали в составе подмосковной 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения в конце 2018 года.

Как ранее сообщали «Известия», Минобороны приняло решение о включении такого подразделения в состав каждой армии ВВС и ПВО.

Полную версию материала читайте в «Известиях» 2 февраля.