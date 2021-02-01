Стоимость некоторых марок авто выросла на 10–50 тыс. рублей

С 1 февраля ряд производителей поднял цены на автомобили. В среднем стоимость массовых моделей выросла на 10–30 тыс. рублей. Некоторые авто премиум-класса подорожали более чем на 50 тыс. рублей, сообщает телеканал «Известия». Эксперты прогнозируют следующий рост цен в марте. Часть брендов собирается увеличить стоимость на 3,8%. На цены может повлиять повышение утилизационного сбора.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.