Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Израильский беспилотник сбили в Ливане
Наука
Илон Маск вживил чип в мозг обезьяны и научил ее видеоиграм
Общество
Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями
Мир
Американцы Кушнер и Берковиц выдвинуты на Нобелевскую премию мира
Общество
Рособрнадзор заявил о готовности регионов к ЕГЭ по информатике на компьютерах
Общество
Минздрав уточнил категории доставляемых в вытрезвители граждан
Мир
Нацсовет Латвии одобрил прекращение Tet трансляции российских каналов
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Москве к выходным
Общество
Путин подписал указ о денежной выплате медикам из МВД и ФСИН за работу с COVID-19

Строительство нового кладбища почти завершили под Томском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томском районе завершается строительство нового кладбища в деревне Воронино. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает пресс-служба мэрии города.

На данный момент подрядчик уже обустроил все зоны для захоронений, проезды и дороги. Проложены наружные системы водопровода, электроснабжения, канализации. Вокруг территории установлено ограждение, пишет РИА «Томск».

Сейчас рабочие занимаются отделочными работами в помещениях административно-бытового корпуса и других объектов.

Новый погост рассчитан на 64 584 места. Этого, по расчетам чиновников, хватит на 11 лет. Стоимость строительства составила 251 млн рублей.

Отмечается, что основное воронинское кладбище является главным для Томска.

В конце января сообщалось, что в Желтых Песках в Липецке затопило участок кладбища площадью 50 кв. м. Кадры с могилами в воде появились в соцсетях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021