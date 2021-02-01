Строительство нового кладбища почти завершили под Томском

В Томском районе завершается строительство нового кладбища в деревне Воронино. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает пресс-служба мэрии города.

На данный момент подрядчик уже обустроил все зоны для захоронений, проезды и дороги. Проложены наружные системы водопровода, электроснабжения, канализации. Вокруг территории установлено ограждение, пишет РИА «Томск».

Сейчас рабочие занимаются отделочными работами в помещениях административно-бытового корпуса и других объектов.

Новый погост рассчитан на 64 584 места. Этого, по расчетам чиновников, хватит на 11 лет. Стоимость строительства составила 251 млн рублей.

Отмечается, что основное воронинское кладбище является главным для Томска.

В конце января сообщалось, что в Желтых Песках в Липецке затопило участок кладбища площадью 50 кв. м. Кадры с могилами в воде появились в соцсетях.