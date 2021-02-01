Израильский беспилотник сбили в Ливане

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армии обороны Израиля упал на территории Ливана недалеко от границы. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает пресс-служба израильских вооруженных сил.

Инцидент произошел в ходе «оперативной деятельности». Израильские военные добавили, что «риска утечки информации нет».

По данным Daily Star, БПЛА был сбит бойцами сопротивления и сейчас находится в руках бойцов шиитской партии «Хезболла», передает НСН.

Ранее, 30 января, сообщалось, что не менее трех палестинцев пострадали в ходе столкновений с военнослужащими Армии обороны Израиля на Западном берегу реки Иордан, пишет REGNUM.