В Театре Вахтангова прошла церемония прощания с Василием Лановым

В Москве простились с народным артистом СССР Василием Лановым. Гражданская панихида прошла в Театре имени Вахтангова, сообщает телеканал «Известия». Цветы несли родственники, друзья и коллеги артиста. Многие приехали в столицу из других городов. Проститься с Лановым пришел министр обороны РФ Сергей Шойгу. Василий Семенович умер 28 января в возрасте 87 лет.

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