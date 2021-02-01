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Доходы казино Макао резко возросли до миллиарда долларов в год

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Доходы казино Макао в январе 2021 года достигли $1 млрд. Прибыль первого месяца года стала самой высокой с начала пандемии. Рост связали со смягчением правил въезда для соседней провинции, передает телеканал «Известия». Макао считается крупнейшей игорной зоной в мире. Ее обороты выше, чем у американского Лас-Вегаса. Казино пострадали из-за пандемии, падение доходов достигало 97%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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