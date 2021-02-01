Умер создатель первого в США теста на COVID-19

В США умер 51-летний ученый Эндрю Брукс. Он первым в Америке создал тест на коронавирус с использованием слюны пациента. О смерти исследователя 1 февраля сообщил Ратгерский университет, где Брукс работал.

В начале мая 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило тест с использованием слюны. Новая технология позволяла взять анализ на COVID-19 в домашних условиях и получить более широкий анализ, чем при использовании стандартного метода.

В пресс-службе Ратгерского университета отметили, что с помощью теста, созданного Эндрю Бруксом, было проведено более 4 млн исследований. А работа ученого и его лаборатория была признана во всем мире.

«Мы не можем достаточно отблагодарить Энди за все, что он сделал на протяжении всей своей карьеры. Многим будет его очень не хватать», — цитирует пресс-служба университета слова губернатора Нью-Джерси Фила Мерфи.

Ранее FDA предупредило лаборатории США о недостатке тестов на коронавирус. Ученые выяснили, что мутировавший вариант SARS-CoV-2 способен «уходить» от ряда тест-систем, зарегистрированных в стране.

После этого стало известно, что специалисты Роспотребнадзора разрабатывают новую тест-систему, которая будет максимально точно выявлять мутантные штаммы SARS-CoV-2.

Речь о создании набора реагентов, который будет распознавать наименее подверженные изменениям гены коронавируса. Также специалисты планируют идентифицировать сразу два фрагмента генома патогена, чтобы снизить вероятность ложноотрицательных результатов.