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В Госдуме рассказали о действии «гаражной амнистии» на «гаражи-ракушки»

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Законопроект о «гаражной амнистии» будет распространяться на стационарные гаражи и не коснется «гаражей-ракушек». Об этом 1 февраля заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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«Амнистия будет направлена только на капитальные строения — на те объекты, которые можно признать недвижимостью, только на недвижимость. «Ракушки», уж извините, это не недвижимость, это движимый объект», — заявил политик в ходе онлайн-дискуссии на тему «гаражной амнистии».

В январе 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о так называемой гаражной амнистии, который направлен на создание условий для оформления прав граждан на гаражи.

Авторами инициативы стали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Целью проекта станет создание условий, благодаря которым граждане смогут оформлять права на гаражи и землю, а также предоставление россиянам возможности распоряжаться имуществом и защищать свои права.

Согласно документу, будет разработан алгоритм, по которому гражданам будут передавать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, с построенными до 30 декабря 2004 года гаражами. Также будет указан список документов, который нужно иметь для покупки таких участков.

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