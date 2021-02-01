Telegram-аферисты обманывают пользователей от лица топ-блогеров
Мошенники в Telegram продают якобы рекламу от топ-блогеров. Аферисты пишут компаниям и частным предпринимателям от имени артистов и предлагают услуги, сообщает телеканал «Известия». Злоумышленники просят за посты в соцсетях 10 тыс. рублей. После оплаты рекламы мошенники пропадают. Чаще всего аферисты представляются певицей Еленой Темниковой или Моргенштерном.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.