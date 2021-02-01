Военные устроили переворот в Мьянме и объявили чрезвычайное положение

В Мьянме задержали президента страны и нескольких политиков. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на год, передает телеканал «Известия». Посольство России в Мьянме рекомендует нашим соотечественникам проявлять бдительность. Также в дипмиссии призвали граждан нашей страны избегать мест скопления людей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.