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РФ готова поделиться технологией производства вакцин от COVID-19

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Россия готова поделиться технологией производства вакцин от коронавирусной инфекции с другими странами. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов отметил, что заинтересованным государствам предлагается пробная партия препарата, сообщает телеканал «Известия». Чижов отметил, что Россия не навязывает свои разработки международным партнёрам. Главной задачей остается вакцинация от коронавирусной инфекции населения России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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