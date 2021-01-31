Международный день без интернета отметили в Пскове

Катание на коньках и сноубордах, снежные старты, мастер-классы со знаменитыми спортсменами – так с «Молодёжкой ОНФ» отмечают Международный день без интернета. В эти выходные участники команды в регионах страны проводят акцию «Спортивные выходные».

Как сообщили в пресс-службе ОНФ, в Пскове акцию провели для учеников средней школы № 18. Для них организовали тренировку с мастером спорта по кикбоксингу Иваном Жаворонковым. Иван провёл зарядку на свежем воздухе и показал элементы из кикбоксинга. В продолжение тренировки школьники прошли квест, передает Псковское агентство информации.

День без интернета ежегодно отмечается в последнее воскресенье января. В этом году он проходит 31 января.