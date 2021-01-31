Мощный взрыв прогремел в Могадишо

Мощный взрыв произошел в столице Сомали Могадишо. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает агентство Reuters.

Как уточняется, рядом с местом происшествия находится отель. После взрыва началась стрельба, сведений о пострадавших пока нет.

В агентстве добавили, что подробности неизвестны, однако за бомбардировками нередко стоит террористическая группировка «Аль-Шабааб» (запрещена в РФ), которая ведет борьбу с центральным правительством Сомали.

Подобный инцидент в стране произошел в конце декабря. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на одной из оживленных улиц столицы Сомали Могадишо. В результате теракта погибло 90 человек, включая 17 сомалийских полицейских и 73 мирных жителя. По словам мэра города Омара Филиша, среди погибших значатся студенты университета Бенадир.

Позднее стало известно, что грузовик в столице Сомали Могадишо подорвал террорист-смертник.